Школьные автобусы в Подмосковье прошли повторную проверку

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. После повторной проверки все школьные автобусы Подмосковья признаны готовыми к новому учебному году, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Специалисты министерства повторно проверили 34 школьных автобуса, к которым имелись замечания. В настоящий момент замечания по несоответствию транспортных средств требованиям ГОСТа, влияющие на безопасность при перевозке детей, устранены в полном объеме", — сообщается в документе.

Ранее управление регионального административно-транспортного контроля ведомства проверило готовность более 300 школьных автобусов к новому учебному году. Не прошли проверку 34 транспортных средства. На устранение замечаний организаторам перевозок было выделено 7 дней.

Проверки на соответствия ГОСТу и требованиям безопасности школьных перевозок осуществляются в Московской области ежеквартально. Школьные автобусы должны быть оснащены системой "ГЛОНАСС", системами режима труда водителей и контроля скоростного режима. Салон должен быть оборудован поручнями и сигнальными кнопками, а сиденья оснащены ремнями безопасности.