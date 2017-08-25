Жители Подмосковья получили порядка 16 тысяч знаков ГТО в 2017 году

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Порядка 16 тысяч знаков "Готов к труду и обороне" (ГТО) получили жители Подмосковья в 2017 году, сообщили РИА Новости в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

28 августа в региональном министерстве физической культуры и спорта по приказу министерства спорта России начинается выдача знаков "Готов к труду и обороне", сообщил собеседник агентства. Обладателями знака отличия массового спортивного движения станут более 11,6 тысячи жителей региона, которые успешно выполнили нормативы ГТО. Знаков золотого достоинства — 2,2 тысячи, серебряного — 5,7 тысяч, бронзового — 3,7 тысяч.

В минспорте Московской области РИА Новости пояснили, что подобные приказы федеральное министерство спорта выпускает поквартально.

"Приказы о выдаче знаков отличия издаются раз в квартал. Это второй приказ, вышедший в 2017 году. По первому приказу Минспорта РФ в Подмосковье уже выданы более 4 тысяч знаков ГТО. С учетом знаков, выдача которых начнется в понедельник, 28 августа, в первом полугодии этого года знаками ГТО будут отмечены спортивные достижения почти 16 тысяч жителей Московской области", — сказал источник агентства.

С момента возрождения комплекса ГТО в России в 2014 году, Московская область по числу обладателей знаков традиционно занимает одну из лидирующих позиций, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года вступят в силу обновленные нормативы комплекса ГТО.