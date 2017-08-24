В Дмитрове пройдет фестиваль народных художественных промыслов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Во время празднования Дня города в подмосковном Дмитрове с 8 по 10 сентября пройдет фестиваль народных художественных промыслов, где представят Гжельский и дулевский фарфор, псковскую керамику и павловопосадкие платки, говорится в сообщении пресс-службы ассоциации "Народные художественные промыслы России".

"В рамках празднования Дня города Дмитрова с 8 по 10 сентября пройдет III фестиваль народных художественных промыслов малых и средних городов России, организованный ассоциацией "Народные художественные промыслы России" при поддержке Ассоциации малых и средних городов России и администрации Дмитровского муниципального района Московской области", — уточняется в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, во время фестиваля пройдет ярмарка традиционных и авторских современных изделий, будет организован "Город мастеров", где продемонстрируют художественные приемы и проведут мастер-классы, состоятся народные забавы и конкурсы. Также запланирована культурная программа.

В мероприятии примут участие как организации промыслов, так и индивидуально работающие мастера и художники со всей страны. На фестивале можно будет приобрести традиционные и современные авторские изделия: гжельский и дулевский фарфор, псковскую керамику, елецкое кружево, кадомский вениз, дымковскую и филимоновскую игрушку, ярославскую майолику, павловопосадские платки и многое другое.

Помимо этого, в интерактивной зоне все желающие смогут принять участие в совместной росписи большой традиционной дымковской игрушки.

Ожидается, что фестиваль соберет более 8 тысяч человек.