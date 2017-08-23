Свыше одной тысячи новых учителей придут в школы Подмосковья с 1 сентября

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. К 2021 году количество педагогов в школах МО должно будет увеличиться до 25 тысяч.

Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования Московской области Марину Захарову, свыше одной тысячи молодых учителей придут работать в школы Подмосковья в новом учебном году.

"В этом году у нас в школы придут более тысячи новых педагогов. Их достаточно на то количество школ, которое вводится сегодня", – Марина Захарова.

Как сообщила министр образования Московской области, к 2021 году количество педагогов в регионе должно составлять 25 тысяч человек.

Также сообщалось, что в сельских школах Подмосковья с нового учебного года начнут работать 136 молодых педагогов, прошедших специальную подготовку.