Зарплаты младших воспитателей в Подмосковье вырастут до 23 тысяч рублей

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Зарплата младших воспитателей в Подмосковье в новом учебном году вырастет до 23 тысяч рублей, сказала министр образования Подмосковья Марина Захарова во время пресс-конференции.

"С 1 сентября в Московской области повышается заработная плата всем педагогам, работающим в системе образования: это педагоги школы, детских садов, системы дополнительного образования. Повышается заработная плата младших воспитателей (помощников воспитателей и нянечек — ред.), чего никогда не делалось в Московской области… Это повышение пройдет с 1 сентября на 70%, то есть более 23 тысяч будет заработная плата младшего воспитателя", — сказала Захарова.

Она отметила, что также с началом нового учебного года повысится зарплата директоров школ, которые показывают высокие результаты работы.

"Директор, показывающий высокие результаты, с 1 сентября будет получать зарплату 120 тысяч", — добавила министр.