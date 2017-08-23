В подмосковной Балашихе завершили строительство школы на 450 мест

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Рабочие завершили работы по строительству новой школы на 450 учащихся в микрорайоне Железнодорожный городского круга Балашиха, образовательный центр готов к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"Общеобразовательной школе на 450 учащихся, расположенной на улице Шестая в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, выдано заключение о соответствии техническим регламентам и проектной документации" — приводятся в материале слова главы Главгосстройнадзора региона Руслана Тагиева.

Он добавил, что в трехэтажном здании школы разместились учебные и лабораторные помещения, классы для групп продленного дня, большой и малый спортивные залы, столовая с пищеблоком, мастерские, библиотека с медиатекой, актовый зал, медицинские, административные и технические помещения. Новый образовательный центр готов к вводу в эксплуатацию.

По данным пресс-службы, общая площадь объекта составляет 19,6 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории разместились детские игровые и спортивные площадки, установлены малые архитектурные формы, выполнено озеленение.

Как отмечается в материале, здание построено с учетом доступности для маломобильных групп населения. Финансирование — средства инвестора. Заказчиком выступает АО ХК "ГВСУ Центр".