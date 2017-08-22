В подмосковной Балашихе открыли новую станцию мониторинга воздуха

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. На улице Звездной в городском округе Балашиха Московской области открыли новую станцию мониторинга воздуха, станция позволит контролировать наличие загрязняющих веществ в воздухе, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"Новая станция, которую мы открыли сегодня, может отслеживать показатели содержания в воздухе четырех основных загрязняющих веществ. Комплекс производит замеры каждые 20 минут. Данные передаются в управление экологии и природопользования администрации.

Каждую неделю результаты мониторинга публикуются на сайте администрации Балашихи", — приводятся в материале слова заместителя главы администрации города Сергея Чабана.

Он подчеркнул, что станция позволит контролировать наличие загрязняющих веществ в воздухе и более оперативно принимать меры по устранению источника загрязнения.

Ведущий конструктор компании-производителя Роман Бахтин пояснил, что станция полностью автоматическая. Она определяет наличие в воздухе угарного газа, диоксида серы, оксида и диоксида азота. Также она измеряет метеопараметры.

"В случае необходимости комплекс можно дооснастить приборами для измерения других показателей воздуха. Сейчас приборы показывают, что все показатели предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в норме. Опасности для жителей нет", — уточнил Бахтин.

В 2018 году в Балашихе планируется установить еще два аналогичных комплекса. Их место расположения определят специалисты компании-производителя – научно-производственного объединения "Тайфун".