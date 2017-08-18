В Подмосковье 19,5 тысячи многодетных семей получили земельные участки

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Бесплатные земельные участки в Подмосковье получили уже около 19,5 тысяч семей с тремя и более детьми, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"На сегодняшний день земельными участками в Подмосковье обеспечено 19455 многодетных семей", — приводятся в материале слова Забраловой.

По данным пресс-службы, порядок предоставления бесплатного участка определяется региональным законодательством, такое право закреплено в Земельном кодексе РФ в 2011 году.

Забралова добавила, что в Подмосковье на учет для бесплатного получения земельного участка поставлена 31 тысяча многодетных семей. Таким правом могут воспользоваться семьи, где есть три и более детей младше 18 лет, которые проживают на территории региона не менее пяти лет и не владеют земельными участками или жилыми домами.

Чтобы получить участок, семье необходимо обратиться в администрацию муниципалитета или в государственный многофункциональный центр (МФЦ). Всего в Подмосковье действует около 30 мер социальной поддержки за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов.