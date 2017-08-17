В парке подмосковного Серпухова представят оперу "Царская невеста"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жители подмосковного Серпухова смогут 29 августа посмотреть оперу "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова в рамках фестивального проекта "Русская опера у стен монастыря", спектакль представят, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области Нармин Ширалиевой.

"Четвертый спектакль в рамках фестивального проекта "Русская опера у стен монастыря" будет представлен 29 августа в Серпухове — опера Николая Римского-Корсакова "Царская невеста", — говорится в сообщении.

Фестиваль проходит уже второй год в рамках губернаторской программы "Наше Подмосковье" и по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Оперные постановки идут на больших стенах под открытым небом в живых декорациях — у стен древних монастырей. В рамках фестиваля оперные спектакли посмотрели уже более 5 тысяч зрителей.

Работа над фестивалем осуществляется совместно с представителями Московской епархии. Фестиваль носит социальный характер, и жители города получают бесплатные приглашения на спектакли. Бессменным партнером фестиваля остается московский театр "Геликон-опера".

"Царская невеста" "Геликон-оперы" широко известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Спектакль побывал в городах Нинбо и Сучжоу в рамках "Дней России в Китае", на фестивале русской культуры в Каннах, на гастролях в Тель-Авиве, Париже, эстонском Пярну, на фестивале "Аль Бустан" в Ливане. Спектакль состоится в парке "Принарский" в Серпухове 29 августа, начало в 18:00.

"С каждым разом на оперные спектакли приходит все больше зрителей, информация распространяется мгновенно, и желающих оказывается разве что не больше, чем места на площади. Для нас это огромная радость, поскольку подтверждает своевременность и актуальность самой идеи. Институты церкви и культуры должны взаимодействовать — тогда просветительским проектам можно придать достойный масштаб", — сказала Ширалиева.