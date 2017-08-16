В Балашихе объяснили строительство высотного дома, несмотря на запрет

Дом на пересечении Парковой улицы и проспекта Ленина в подмосковной Балашихе. Архивное фото

Дом на пересечении Парковой улицы и проспекта Ленина в подмосковной Балашихе. Архивное фото

БАЛАШИХА, 16 августа — РИА Недвижимость. Начавшееся в Балашихе строительство 17-этажного дома не нарушает запрет губернатора Московской области на возведение высоток, заявил РИА Недвижимость глава городского округа Сергей Юров.

"Высотные дома возводятся в Балашихе исключительно для решения проблем обманутых дольщиков. Существует проблема с привлечением инвестора. Для того, чтобы решить проблему людей, вложивших свои деньги в жилье 2-3-10 лет назад, чтобы получили наконец свои квартиры, выдается разрешение на многоэтажное строительство", – сказал Юров.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Саввино города Балашиха будет построен 17-этажный жилой дом на 883 квартиры. Разрешение на строительство выдано ООО "Главстрой-СПб". Плановый срок завершения строительства – четвертый квартал 2018 года.

В 2016 году губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел мораторий на строительство высотных домов в Балашихе и Королеве. Сроки моратория не объявлялись. Запрет был вызван дисбалансом между количеством жилья и социальных объектов: детских садов, поликлиник и пр.