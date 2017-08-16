В Подмосковье могут ввести электронную подачу жалоб на кадастровую оценку

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Электронный сервис по подаче жалоб по поводу определения кадастровой стоимости земельных участков может появиться в Подмосковье в 2018 году, сообщил на пресс-конференции в среду министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев.

"Давайте не будем спешить, но это будет 2018 год", — отметил он, отвечая на вопрос о том, когда будет запущен сервис.

Как отметил Аверкиев, по поводу определения кадастровой стоимости земельных участков в его ведомство еженедельно поступает порядка 100 жалоб.

"Мы стараемся оперативно проверять. В 50% нарушения бывают, и мы их исправляем, но бывает и так, что люди хитрят, тогда мы отказываем", — добавил он, отметив, что от корректного определения кадастровой стоимости зависит правильное начисление налога на имущество.

Аверкиев сообщил, что жителей Подмосковья, чья недвижимость не была поставлена на кадастровый учет, с 2018 года обязуют платить удвоенный земельный налог.