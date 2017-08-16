Нового главу округа избрали в подмосковной Балашихе

БАЛАШИХА, 16 авг – РИА Новости. Совет депутатов городского округа Балашиха избрал нового главу округа, которым стал ранее исполняющий обязанности Сергей Юров, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации подмосковного города.

В конце июня глава Балашихи Евгений Жирков заявил о сложении полномочий по собственному желанию. После этого губернатор региона Андрей Воробьев провел рабочую встречу с Юровым, главой подмосковного Реутова, предложив ему "попробовать свои силы в Балашихе и поучаствовать в конкурсе на должность главы городского округа".

"Юров избран советом депутатов главой городского округа Балашиха", — отметил собеседник агентства.

Всего в адрес конкурсной комиссии, отбиравшей кандидатов с 16 июля, поступило шесть заявок, при проверке документов выяснилось, что двое из них не соответствуют требованиям конкурса, еще один кандидат подал заявление об отказе утром 16 августа.

"Конкурсный отбор прошли Александр Дегтяренко, Олег Бурлин и Сергей Юров", – рассказал перед началом голосования председатель конкурсной комиссии Александр Костомаров.

Кандидатуру Юрова от имени Воробьева поддержала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. "Нет никаких сомнений, что ему удастся оправдать доверие депутатов, а самое главное – доверие жителей", – сказала она.

Юров был избран на 44-м заседании совета депутатов городского округа 20 голосами при одном воздержавшемся. После объявления результатов открытого голосования он поблагодарил депутатов за поддержку и предложение идти работать в самый большой городской округ Московской области.

"Для меня это большая честь, но еще большая ответственность, которую еще предстоит оправдать", – сказал Юров после оглашения результатов голосования.

Церемония инаугурации нового главы Балашихи состоится 16 августа в здании городской администрации.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с этим мусорным полигоном. Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.