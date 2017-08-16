В Подмосковье произошло более 50 лесных пожаров с начала сезона

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Свыше 50 пожаров зарегистрировано в лесах Московской области с начала текущего года, по вине населения возникло 29% пожаров, сообщил глава комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

"В настоящий момент лесопожарная обстановка в регионе спокойная. Однако это может оказаться временной передышкой. Всего с начала сезона зарегистрирован 51 лесной пожар на площади более 120 гектаров", — сообщил Советников в интервью официальному порталу правительства Московской области.

По словам главы областного Комлесхоза, 2017 год начался с пожара в Луховицах, который охватил площадь 110 гектаров и стал крупнейшим за последние пять лет на территории Московской области.

Он подчеркнул, что все участники ликвидации пожара в Луховицах были награждены.

"Все пожары в Московской области в последние годы возникали по вине человека — с наступлением сезона шашлыков и сбора грибов-ягод и начинаются пожары. С начала пожароопасного сезона по вине населения возникло 29% пожаров", — отметил Советников.

Он добавил, что по невыясненным причинам возникли 26% пожаров, на случаи перехода пожаров с земель иных категорий на лес приходится 35%, еще 10% составляют иные причины. С целью выявления пожаров, возникших по вине людей, осуществляется патрулирование мест отдыха по 272 маршрутам.