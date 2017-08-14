Зарплаты учителей в Подмосковье вырастут на 5% с 1 сентября

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Зарплаты учителей в Московской области увеличатся на 5% с 1 сентября 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.

"С 1 сентября зарплата учителей будет увеличена на 5%. Примерно такое же повышение ждет врачей и социальных работников. Самое высокое увеличение планируется для тех, кто получал небольшие зарплаты: младшие воспитатели и нянечки в детских садах. Их зарплата вырастет на 70%", — сказал губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с директорами школ, его слова цитируются в документе.

В нем уточняется, что на рабочей встрече с директорами 9 новых школ, которые открываются 1 сентября в Ленинском, Одинцовском и Чеховском муниципальных районах и в городских округах Подольск и Люберцы, обсуждались вопросы, связанные с подготовкой общеобразовательных учреждений к новому учебному году.

Губернатор отметил, что после повышения зарплата учителей в школах в среднем составит более 51 тысячи рублей, педагоги в детсадах и педработники с детьми-сиротами будут получать более 50 тысяч рублей, педагоги дополнительного образования более 54 тысяч рублей, следует из материалов.

В рамках встречи также рассматривались вопросы, связанные с реализацией мероприятий по ликвидации второй смены в школах и переходу на односменный режим обучения. В настоящее время во вторую смену в Московской области обучаются порядка 55 тысяч детей, напоминается в документе.

Ранее сообщалось, что в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья на 2017-2025 годы" до 1 января 2021 года планируется построить 230 школ, из них 107 — за счет внебюджетных источников финансирования.