Власти Подмосковья рассказали о 972 сиротах, обретших семью в 2017

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Из них были усыновлены 215 детей.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова рассказала о 972 детях, которые в 2017 году устроились в семьи после того, как остались без попечения родителей. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам Забраловой, устройство в семьи имело разные формы, это могла быть опека, приемная семья, усыновление или патронатное воспитание.

Зампред уточнила, что 215 детей из 972 были усыновлены. Сейчас в детдомах и интернатах воспитываются чуть более одной тысячи детей, оставшихся без попечения родителей, большинство (почти 24 тысячи) — в семьях.