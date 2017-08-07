В Ленинском районе Подмосковья начали строить автокомплекс

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Строительство автокомплекса и котельной началось севернее деревни Горки в Ленинском районе Подмосковья, работы планируется завершить в четвертом квартале 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"В Главное управление государственного строительного надзора Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства автокомплекса и котельной в составе административно-торгового и промышленно-складского комплекса, расположенного севернее деревни Горки в Ленинском районе", — говорится в сообщении.

По словам начальника управления Руслана Тагиева, здание автокомплекса и блочно-модульная котельная будут возведены в рамках 2-го этапа строительства комплекса.

Как отмечается в материале, в автокомплексе будут расположены торговые площади и сервисный центр. Блочно-модульная котельная будет обеспечивать теплом новый комплекс. Общая площадь объектов составит 3416 квадратных метров. Застройщиком объекта выступает ООО "Центртранстехмаш", генподрядчиком — ООО "Отделсервис". Плановое завершение строительства — 4-й квартал 2017 года.

"Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №7 Главгосстройнадзора. Назначен ответственный инспектор", — отметил Тагиев.