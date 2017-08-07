Гребцы из Подмосковья завоевали почти 40 наград на чемпионате России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Спортсмены Московской области завоевали 15 золотых, 15 серебряных и семь бронзовых медалей на чемпионате России по гребному спорту, который прошел в Москве на гребном канале в Крылатском, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Часть наград была завоевана в рамках соревнований спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Это очень достойный результат. Наши гребцы показали, что заслуживают возможность представлять Россию на чемпионате мира, который пройдет осенью в США. Условие попадания в состав национальной сборной на чемпионат мира было основным мотивом для полной выкладки спортсменов на прошедших соревнованиях", — сказал министр спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он добавил, что главной целью команды Московской области являются медали чемпионата мира.

В основных соревнованиях подмосковные гребцы выиграли восемь золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медали. Спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, представлявшие регион, завоевали семь золотых, восемь серебряных и три бронзовых награды.

Чемпионат России по гребному спорту проходил с 4 по 6 августа. В нем приняло участие более 400 спортсменов из 19 регионов страны.