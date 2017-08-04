В Подмосковье планируют произвести не менее 55 тысяч тонн сыра в 2018 году

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Не менее 55 тысяч тонн сыра планируется произвести в Подмосковье в 2018 году, при этом у региона есть хорошие перспективы для кратного увеличения этого объема, заявил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

"Мы планируем минимум 55 тысяч тонн (сыра) в следующем году произвести", — сказал Разин.

Он считает, что в каждом районе Подмосковья должен производиться местный сыр всех сортов, и у региона "есть хорошие перспектив для кратного увеличения" объема всего производимого продукта.

"У нас каждый год растет количество сыроваров, но многие из них работают на дому как личное подсобное хозяйство. Достаточно сложно подсчитать, они не отдают информацию в статистику, не регистрируют крестьянско-фермерские хозяйства. По нашим оценкам это порядка 50 (сыроваров) точно на территории региона сейчас работают с хорошими показателями и еще несколько десятков — это маленьких домашних сыроварен", — также сказал Разин.

По его словам, подмосковные власти также рассмотрят вопрос возможного строительства хранилища сыра, где он сможет дозревать до периода реализации.

"Думаю, что предложение о создании такого хаба также будет нами проанализировано. И в случае повышения эффективности для наших предприятий, увеличения объема производства, создания дополнительных рабочих мест весьма вероятно мы с таким предложением выйдем для обсуждения с коллегами в правительстве", — добавил Разин.