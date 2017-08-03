В Раменском районе при церкви открылся наркодиспансер

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В деревне Сидорово Раменского района открылся православный восстановительный центр для наркоманов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Московской епархии. Реабилитационный центр насчитывает 10 специалистов.

Наркозависимым окажут помощь профессиональные психиатры-наркологи, клинические психологи и социальные работники.

По словам руководителя направления помощи наркозависимым Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Алексея Лазарева, в центре созданы все необходимые условия для скорейшего выздоровления. С пациентами будут работать психиатры-наркологи, клинические психологи и социальные работники. В общей сложности около 10 специалистов.

Основной этап реабилитации длится чуть менее года. Для совсем заблудившихся предусмотрен мотивационный этап.

"Для недостаточно мотивированных воспитанников предусмотрен мотивационный этап, после чего начинается основной этап реабилитации", — сказал Алексей Лазарев.

Большая роль в диспансере отведена работе с родственниками. Их участие, по мнению специалистов, имеет колоссальное значение в восстановлении.

"Зависимые часто не осознают свое состояние, поэтому нужно их информировать о проблеме, подталкивая к изменению зависимого поведения. С родителями и родственниками ведется работа по проблемам созависимого поведения, мы объясняем, что их участие в процессе выздоровления зависимого члена семьи также очень важно", — пояснил клинический психолог Роман Прищенко.

В свободное время пациенты смогут заниматься животноводством — центр предоставляет такую возможность.