Минкульт Подмосковья рассказал о ценах на гостиницы во время ЧМ-2018

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Подмосковные власти обещают, что стоимость проживания не будет сильно завышена.

Цены на проживание в гостиницах во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году повышаться не будут, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Подмосковья

"Мы цены на гостиницы специально поднимать не планируем. Хостелы у нас от 500 рублей и сейчас, и будут", — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

За всю историю ЧМ Россия принимает соревнования впервые. Церемонию открытия и финал проведут на стадионе "Лужники" в Москве. Всего 11 городов России будут принимать чемпионат с 14 июня по 15 июля следующего года.

В Подмосковье уже начали строить тренировочные базы, всего их будет 17. Они будут состоять из тренировочной площадки и гостиницы.

Уже в этом году в Московской области будут классифицированы порядка ста гостиниц.