Закрытый подмосковный полигон "Съяново" снова горит

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Закрытый полигон "Съяново" в Серпуховском районе вновь загорелся.

Северный склон и центральная часть полигона "Съяново" в Серпуховском районе вновь загорелись, сообщил телеканал "360". Причина дыма — самовоспламенение от образовавшихся при гниении газов.

Экскаваторщики, нарезающие выступы по окружности кучи, вскрывают эти очаги, невольно провоцируя выбросы пепла. Затем их ликвидируют путем засыпания влажным техногенным грунтом. Заместитель генерального директора компании-подрядчика Алексей Воронков сообщил, что такой способ применяется для насыщения воды, находящейся в грунте с очагами горения.

В декабре 2016 года из-за нарушений природоохранного законодательства Минэкологии лишило лицензии эксплуатирующей полигон "Съяново" компании. Свалка, где не была соблюдена технология складирования отходов, стала гореть. "Было более 40 очагов возгорания, 15 крупных очагов, с открытым огнем которые. И порядка 30, которые тлели без открытого огня", — отметил заведующий отделом экологического надзора Южного направления Константин Поляков.

Специалисты уверяют, что горение может возникнуть в любой точке полигона. Для того, чтобы решить эту проблему, нужна рекультивация. "Необходимо собирать фильтрат, который выделяется и отравляет всю округу. Необходимо собирать свалочный газ, чтобы в дальнейшем полигон так же не горел через 2−3 года. Ситуация может опять повториться. Необходима рекультивация срочно", — заявила Лариса Косюк, начальник Управления государственного экологического надзора.

Администрация Серпуховского района должна составить проект работ. Рекультивацию стоимостью от 600 миллионов до 1,5 миллиарда рублей готов оплатить федеральный бюджет.