В Подмосковье запустят электрички с барными стойками к ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1074)

МОСКВА, 3 авг — РИА Недвижимость. Брендированные электропоезда, оборудованные барными стойками, начнут курсировать по Подмосковью к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева на пресс-конференции, прошедшей в четверг на площадке МИА "Россия сегодня".

"Спортсменов и болельщиков внутри электричек будет ждать сюрприз. Рассматривается вариант установки там барных стоек", – сказала Косарева. Она уточнила, что акцент будет делаться на безалкогольных напитках, в частности квасе.

"Хочу заметить, что барная стойка не всегда означает торговлю алкогольными напитками. Там, к примеру, можно продавать сергиево-посадский квас, знаменитый квас из Лавры", – сказала Косарева.

Она также отметила, что в барах электричек будут продаваться известные подмосковные бренды: коломенская пастила, рузское молоко, зарайский хлеб и другая продукция.

Косарева добавила, что проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств.