В Подмосковье рассказали, какие гостиницы интересуют болельщиков ЧМ-2018

МОСКВА, 3 авг — РИА Недвижимость. Болельщики, готовящиеся приехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018 года, больше всего интересуются гостиницами на расстоянии до 30 километров от МКАД, сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева на пресс-конференции, прошедшей в четверг на площадке МИА "Россия сегодня".

"Больше всего иностранных туристов интересуют номера в отелях, расположенных не далее чем в 30 километрах от МКАД. Москва физически не сможет справиться с потоком туристов к чемпионату. И сейчас к нам уже обращаются туристические компании с просьбой забронировать номера на тот период. С этого года в Москве отменен туроператорский пакет, и цены в столичных гостиницах значительно выросли. В Подмосковье цены пока значительно ниже, а условия и комфорт высокого уровня", – сказала Косарева.

По словам министра, в Подмосковье готовы к заезду туристов 595 гостиниц, это 85 тысяч номеров. Она добавила, что помимо отдыха и проживания болельщикам предложат мероприятия событийного туризма на любой вкус. Мероприятия перенесут на даты, в которые не будут проводиться игры чемпионата, уточнила министр.

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в число пяти регионов России, где будет реализован пилотный проект по электронной регистрации проживающих в гостиницах через Единый портал государственных услуг Российской Федерации.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Открытие и финал игр FIFA состоятся на стадионе "Лужники" в Москве. Подмосковье готовит для участников и гостей чемпионата тренировочные площадки и гостиницы.