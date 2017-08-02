В Подмосковье приступают к строительству 230 школ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Подмосковье за 4 года построят 230 новых школ. Девяит из них введут в эксплуатацию к 1 сентября, еще 18 — до конца 2017 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с главами ведущих муниципалитетов региона, передает телеканал "360".

Воробьев заявил, что необходимо не только увеличивать число новых учебных заведений, но и повышать качество образования.

По сравнению с 760 тысячами учащихся в 2016 году, 1 сентября текущего года в Подмосковье будут обучаться 792 тысячи человек. Воробьев отметил и повышение числа первоклассников: по сравнению с 2016 годом их количество возрастет на 7,5 тысячи.

"В рамках президентской программы мы приступаем к строительству 230 школ в ближайшие 4 года. Это серьезный масштаб как по деньгам, так и по организации учебного процесса. Очень важно наполнить школу содержанием: какие языки преподают, какие учителя работают с детьми, какие современные технологии программирования, робототехники включены в образовательный процесс. Все это должно быть важным для каждого главы территории", — заявил губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев также поставил задачу вывести регион в тройку лидеров по качеству образования.