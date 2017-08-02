В Подмосковье прошли проверку около 2000 образовательных организаций

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Проверки подготовленности учреждений к приему детей начались 15 июля, а завершиться должны будут 15 августа. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя областного правительства Ольги Забраловой.

"На сегодняшний день в Подмосковье к началу 2017-2018 учебного года уже принято 53% образовательных организаций: 1 999 детских садов, школ, организаций дополнительного образования, колледжей и детских домов", — сообщила Ольга Забралова.

Она отметила, что проверки идут по намеченному плану в соответствии с графиком. Всего было проверено 7 детских домов, 127 организаций дополнительного образования, 1 218 детских садов, 619 школ, 28 колледжей. В составе проверяющей комиссии представители МВД, МЧС, Госадмтехнадзора, Роспотребнадзора, а также представители образовательной сферы.

Члены комиссии отводят большую часть времени на проверку пожарной и антитеррористической безопасности. Помимо этого, их внимание обращено на исправность инженерных сетей и техническое состояние сооружений. Один из главных пунктов проверки — это соблюдение санитарных норм.

На противопожарные и антитеррористические мероприятия в текущем году из консолидированного бюджета в московском регионе было выделено два миллиарда рублей. Часть выделенных денег пошла на ремонт образовательных учреждений.