В Подмосковье поступят более 1,7 тыс новых автобусов до конца марта 2018 г

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. С сентября 2017 года до конца марта 2018 года в Московскую область поступят более 1,7 тысячи новых автобусов для работы в ГУП "Мострансавто", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области закупит более 1,7 тысячи новых автобусов для нужд ГУП МО "Мострансавто". Извещение о проведение электронного аукциона размещено на сайте zakupki.gov.ru", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поставка автобусов начнется с сентября 2017 года и завершится в марте 2018 года. Автобусы будут оснащены навигационным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, которые позволят в режиме реального времени осуществлять контроль рейсов на маршрутах. Автобусы будут оснащены видеонаблюдением, интегрированным в систему "Безопасный регион". Салоны будут оборудованы устройством для доступа маломобильных групп граждан — механической аппарелью, а также системами кондиционирования и вентиляции.

"По распоряжению губернатора Московской области из бюджета региона выделено 12,7 миллиарда рублей на приобретение новых автобусов. Проанализировав маршрутную сеть, мы приняли решение о приобретении 1 758 автобусов. Современные и комфортабельные автобусы будут направлены в филиалы "Мострансавто", в которых имеется дефицит подвижного состава", — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков.

Он добавил, что на рейсы выйдут 900 единиц малого класса, 243 — среднего класса, 615 — большого класса. Подвижной состав предприятия будет обновлен на треть, а средний возраст автобусов сократится с шести до четырех лет. Это позволит ликвидировать нехватку подвижного состава, существенно сократить срывы рейсов и обеспечить максимально комфортное транспортное обслуживание населения.