В Подмосковье 53% образовательных учреждений допустили к учебному году

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Специалисты в ходе приемки образовательных организаций в Московской области уже допустили к новому учебному году 53% учреждений, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"На сегодняшний день в Подмосковье к началу 2017-2018 учебного года уже принято 53% образовательных организаций: 1999 детских садов, школ, организаций допобразования, колледжей и детских домов", — сообщила Забралова.

Проверка готовности образовательных организаций стартовала 15 июля и должна быть завершена до 15 августа. Работа по приемке образовательных организаций идет по графику.

"Проверена готовность 1218 детских садов, 619 школ, 127 организаций допобразования, 28 колледжей, семи детских домов. Каждое учреждение принимает комиссия из представителей сферы образования, МЧС, МВД, Роспотребнадзора, Госадмтехнадзора. Специалисты проверяют пожарную и антитеррористическую безопасность, состояние инженерных сетей, соблюдение санитарных норм, техническое состояние зданий", — отметила первый зампред.

В 2017 году в Подмосковье в рамках подготовки школ к новому учебному году на ремонтные работы, противопожарные и антитеррористические мероприятия из консолидированного бюджета выделено более 2 миллиардов рублей.