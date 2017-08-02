В Красногорске достроили еще три жилых дома

ЖК Арт в городе Красногорск в Подмосковье. Архивное фото

ЖК Арт в городе Красногорск в Подмосковье. Архивное фото

МОСКВА, 2 августа – РИА Новости. Застройщик микрорайона Опалиха в Красногорске – ООО "Хайгейт" известил контролирующие органы об окончании строительства трех жилых домов, сообщается в пресс-релизе Главгосстройнадзора по Московской области.

"В Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило извещение об окончании строительства трех жилых домов, расположенных в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск", – цитируются в документе слова начальника Главгосстройнадзора по Московской области Руслана Тагиева.

Также в сообщении говорится, что корпус N1 рассчитан на 291 квартиру, общая площадь жилого дома составляет 20,5 тысячи квадратных метров. Первый этаж является нежилым, предназначен для размещения магазинов и предприятий сферы услуг. В корпусе N2 – 314 квартир, общая площадь объекта – 24,3 тысячи квадратных метров. Корпус N 11 общей площадью 21,6 тысячи квадратных метров рассчитан на 324 квартиры.

Итоговую проверку трех жилых корпусов в микрорайоне Опалиха инспекторы ведомства проведут со 2-го по 28 августа, заключается в сообщении.