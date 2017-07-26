В Ленинском районе приступили к строительству школы на 1100 мест

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Специалисты приступили к строительству общеобразовательной школы на 1100 мест в деревне Лопатино Ленинского района, в здании разместятся учебные классы, библиотека, столовая, зрительный зал, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства общеобразовательной школы на 1100 мест в деревне Лопатино Ленинского района", — говорится в сообщении.

В здании нового образовательного учреждения будут размещены учебные помещения для 44 классов начальной, средней и старшей ступени.

В состав общешкольной группы входит библиотека, столовая с обеденным залом, медпункт, спортивный, гимнастический и зал для занятий хореографией, зрительный зал рассчитан на 400 мест с эстрадой для проведения концертов, кабинеты оснащены всеми видами технических средств обучения.

На прилегающей территории будут оборудованы физкультурно-спортивная зона, беговые дорожки, футбольное поле, установлено спортивное оборудование и игровые комплексы.