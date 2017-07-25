Крупнейшее в Подмосковье овощехранилище построят в 2017 году

МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Крупнейшее в Подмосковье овощехранилище, рассчитанное на 16 тысяч тонн картофеля, построят в Шатурском районе до конца 2017 года, сообщили РИА Недвижимость в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Строительство ведется в деревне Лека, его завершение запланировано на декабрь 2017 года, еще несколько месяцев потребуется для монтажа оборудования. Полностью комплекс будет готов к сбору урожая 2018 года, рассказали в министерстве.

ООО "Агрофорвард", занимающееся выращиванием элитного картофеля, пшеницы и рапса вложит в проект около 200 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.

"Для нас это очень важно, особенно потому, что это предприятие занимается развитием и семеноводческого картофеля, а новое овощехранилище — дополнительная мощность по хранению и возможность предоставления качественного семенного материала для наших аграриев", — передала пресс-служба слова главы регионального Минсельхоза Андрея Разина.

После ввода объекта в эксплуатацию "Агрофорвард" может рассчитывать на возмещение 20% капитальных затрат из бюджета области по программе поддержки малого предпринимательства, добавили в министерстве.