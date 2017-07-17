Самолеты на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото

Самолеты на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Роуд-шоу наукограда Жуковский "Возможности для инвестиций и инноваций" пройдет на авиасалоне МАКС-2017, презентация детально расскажет о комплексной стратегии развития — инфраструктуре для размещения высокотехнологичных производств, малых инновационных предприятий и стартапов, исследовательских лабораторий, образовательных центров, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Девятнадцатого июля в 10:00 в рамках авиасалона МАКС-2017 состоится роуд-шоу наукограда Жуковский "Возможности для инвестиций и инноваций". Потенциальным резидентам будет представлен инвестиционный потенциал города: кластер авиационных технологий, индустриальный парк "Жуковский", технико-внедренческая зона "Зона инновационного развития города Жуковского", технопарк ФГУП "ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жуковского", аэропорт "Жуковский" и АО "ЛИИ имени М.М. Громова", создание "Беспилотной долины", — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева, Жуковский — ядро инновационного кластера авиационных технологий, сформированного в Московской области.

"Потенциальный инвестор получает доступ к полному циклу создания продукта для авиационной отрасли, от производства до сертификации", — уточнил Буцаев.

В индустриальном парке "Жуковский" общей площадью более 100 гектаров планируется разместить предприятия авиационной отрасли, машиностроения, легкой промышленности и IT. В технико-внедренческой зоне "Зона инновационного развития города Жуковского" разместятся технологический центр, инжиниринговый центр открытого доступа, центр подготовки летного и инженерно-технического состава, центр технического обслуживания легкомоторных самолетов, предприятия по производству летательных аппаратов малого класса, композиционных материалов и резино-технических изделий и микрокриогенных систем, подчеркивается в материале.

По данным пресс-службы, технопарк ЦАГИ совместит в себе компетенции инжирингового центра и центра трансфера технологий. Также будет представлен проект "Беспилотной долины", уникальной площадки по разработке и испытаниям беспилотных летательных аппаратов.

Авиационно-космический салон МАКС является одной из крупнейших авиавыставок в мире. Он проходит в Жуковском с 1993 года на аэродроме ЛИИ имени Громова. В этом году мероприятие пройдет с 18 по 23 июля.