Подмосковье стало одним из самых счастливых регионов в России

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московскую область внесли в медиарейтинг счастливых регионов России.

Новый рейтинг подготовила компания "Медиалогия". На этот раз в список вошли регионы страны, которые чаще других упоминаются в соцмедиа в контексте "счастье". Список подготовлен за июнь, сообщил телеканал "360".

Среди лидеров медиарейтинга Москва, Санкт-Петербург и Удмуртия. На четвертом месте расположился Крым. Пятое место занял Приморский край.

Подмосковье в июньском рейтинге "Медиалогии" оказалось восьмым.