Три индустриальных авиапарка построят в подмосковном Жуковском

МОСКВА, 12 и юл — РИА Новости. На территориях парков разместят высокотехнологичные предприятия.

Работа над созданием трех индустриальных парков для размещения предприятий авиационной направленности ведется в городском округе Жуковский в Московской области, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу округа Андрея Войтюка.

"Сейчас мы работаем над созданием трех индустриальных парков: муниципальная инновационная зона, индустриальный парк на правобережье, региональная инновационная зона. На всех этих территориях планируется размещение высокотехнологичных предприятий, в основном авиационной направленности", – заявил Войтюк.

Глава округа добавил, что презентация возможностей и высокотехнологичных площадок новых парков пройдет для инвесторов во время роуд-шоу на авиасалоне "МАКС-2017".

"МАКС" — это одна из самых крупных авиавыставок в мире. Авиасалон проводится на аэродроме имени Громова в Жуковском с 1993 года. На выставке демонстрируют опытные образцы летательных аппаратов и боевых комплексов.