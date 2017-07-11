80 дополнительных электричек будут курсировать в дни МАКС-2017

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Дополнительные электрички будут курсировать на участке Москва — Раменское Казанского направления МЖД.

На участке Москва – Раменское Казанского направления МЖД в дни проведения 13-го Международного авиационно-космического салона дополнительно назначат 82 пригородные электрички. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ОАО "ЦППК".

С 20 по 23 июля начнут курсировать дополнительные экспрессы Москва – Раменское и поезда с частыми остановками сообщением 47-й километр – Москва и 47-й километр – Люберцы-1.

Для ряда поездов будут введены дополнительные остановки на платформах Отдых и 42-й километр.