В подмосковной Апрелевке начато строительство двух новых жилых домов

МОСКВА, 11 июля — РИА Новости. Начато строительство двух новых жилых домов в Апрелевке, сообщает Главгосстройнадзор Московской области.

"В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства жилых домов N 33 и N 34 по адресу: Наро-Фоминский район, город Апрелевка, улица Декабристов", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно проекту, оба дома входят в состав комплексной малоэтажной жилой застройки. Корпус N 33 рассчитан на 139 квартир. Общая площадь четырехэтажного девятисекционного здания составит порядка 11 тысяч квадратных метров, площадь квартир — порядка восьми тысяч квадратных метров. Корпус N34 рассчитан на 32 квартиры. Общая площадь двухсекционного дома составит порядка трех тысяч квадратных метров, площадь квартир — более двух тысяч квадратных метров, говорится в документе. В нем уточняется, что застройщиком выступает АО "ПСК Девелопмент", генподрядчиком — ИП Жучков В. Н., финансирование строительства осуществляется за счет средств инвестора.

Прилегающая территория будет благоустроена: здесь разместятся детские и спортивные площадки, парковки, появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, будет выполнено озеленение. В плане благоустройства учтены требования доступности объектов для маломобильных групп населения, уточняет пресс-служба.

"Надзор за строительством данного объекта ведет отдел N 1 Главгосстройнадзора. Сформирована программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор", — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

В надзорном ведомстве уточнили, что планируемые сроки завершения строительства корпуса N 33 — первый квартал 2019 года, корпуса N 34 — первый квартал 2018 года.