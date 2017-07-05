В Рузском округе ремонтируют разрушенную дамбу пожарного пруда

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ремонт разрушенной дождями дамбы, по которой проходит дорога к деревне Румянцево, начался в Рузском городском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"В Рузском городском округе приступают к ремонту дамбы пожарного пруда в районе деревни Румянцево. Сооружение было разрушено в понедельник, что вызвало смыв единственного проезда к населенному пункту, отрезанными от внешнего мира оставались 75 домовладений", — сообщил глава округа Максим Тарханов, его слова приводятся в материале.

Он отметил, что на место прибудут специалисты, которые предложат техническое решение строительства, после чего начнутся сами работы.

В понедельник в связи с обильными ливнями разрушило плотину пожарного пруда в районе деревни Румянцево, потоком воды снесло мост, который является единственным въездом в населенный пункт. Никто не пострадал, но отрезанными от внешнего мира оказалось 75 домовладений. Жители отказались от эвакуации. Накануне транспортное сообщение с деревней было восстановлено.