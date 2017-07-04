В Подмосковье остается 25 проблемных объектов строительства

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Проблемные объекты строительства обсудили сегодня на заседании подмосковного правительства.

Завершение строительства проблемных объектов на территории области стало темой заседания правительства Подмосковья, сообщил телеканал "360". С докладом выступил глава Министерства строительного комплекса региона Сергей Пахомов.

Он заявил, что Московская область находиться на седьмом месте по числу проблемных строительных объектов.

Андрей Воробьев заявил, что за 4,5 года Московской области удалось уменьшить число обманутых дольщиков с 18 тысяч до 4 300 человек, а количество проблемных объектов сократилось со 108 до 25.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что необходимо следить за тем, как реализуются договоры долевого участия.

На заседании также озвучили сумму, затраченную на решение проблемы обманутых дольщиков. В Подмосковье для этого привлекли 52,4 миллиарда внебюджетных средств. Чтобы исправить ситуацию с 25 проблемными объектами необходимо еще 11,6 миллиарда рублей.