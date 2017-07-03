Почти на 16% снизилась смертность от ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. За пять месяцев 2017 года в Подмосковье погибло на 39 человек меньше, чем за тот же период в 2016 году.

За период с января по май 2017 года в Подмосковье снизилась смертность от ДТП на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову. Отмечается, что за пять месяцев 2017 года в результате аварий в области погибло на 39 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Такие цифры стали возможными, благодаря улучшениям в медицинской сфере региона. Так, в Подмосковье работает система вызова экстренных служб "112", а медпомощь оказывают более 600 бригад скорой и еще 15 бригад областного территориального центра медицины катастроф.

"В регионе работает единая система вызова экстренных служб "112", которая обеспечивает автоматизированный прием и обработку вызовов скорой; отработана схема маршрутизации пациентов, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях", — рассказала Забралова.

Также в Подмосковье на базе стационаров, в том числе вдоль федеральных трасс, организовано 44 травматологических центра, где оказывают медпомощь пострадавшим в ДТП.