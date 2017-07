Cotton Way вложит в строительство прачечной в Химках 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Компания Cotton Way планирует инвестировать в строительство предприятия по обработке текстильных изделий в подмосковных Химках 1,5 миллиарда рублей. За счет строительства крупной прачечной на 100 тонн белья в сутки создадут порядка 600 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Корпорации развития Московской области (КРМО).

"КРМО привлекла в Химки компанию Cotton Way. Объем инвестиций в строительство предприятия по обработке текстильных изделий составит 1,5 миллиарда рублей. Проектная мощность — 100 тонн белья в сутки, что предполагает создание порядка 600 новых рабочих мест", — сообщил глава Корпорации развития Московской области Тимур Андреев, его слова приводятся в пресс-релизе.

Как поясняется в сообщении, Cotton Way — это высокотехнологичная обработка белья за счет использования энергоэффетивного современного оборудования. Основные потенциальные заказчики компании — больницы, социальные учреждения и другие бюджетные организации. Также услуги компании востребованы гостиничным бизнесом.

"Компания тщательно проработала свой инвестиционный проект. В частности, предварительно был реализован "пилот", по обслуживанию ряда бюджетных предприятий. Проект показал эффективность работы Cotton Way: заказчики получили качественный сервис по конкурентной цене. К тому же, с точки зрения бюджета, централизованное решение вопроса обслуживания целого ряда учреждений, что готова предложить Московскому региону компания Cotton Way, позволит минимизировать трудозатраты и издержки на контрагентское обслуживание. Поэтому проект Cotton Way — это не только инвестиционный успех Подмосковья, но и ощутимая оптимизация бюджетных расходов региона", — отметил Андреев.