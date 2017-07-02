В Подмосковье назвали лучшие парки региона

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Парк "Елочки" в Домодедове стал победителем областного конкурса "Парки Подмосковья". Премию в размере 14 миллионов рублей вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Церемония награждения победителей конкурса прошла в Химках, сообщил телеканал "360".

За два года в парке "Елочки" появились конюшня, контактный зоопарк, летний кинотеатр, галерея невест и колесо обозрения. Помимо этого в парке установили счетчики и валидаторы, которые позволяют рассчитывать приблизительный доход.

"Благодаря валидаторам инвестор может рассчитать приблизительный доход. Парк в свою очередь получает доход от аренды, которую ему платит инвестор", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Парк культуры и отдыха в Балашихе стал лучшим в номинации "Лучший проект по созданию нового парка". Он получил денежное вознаграждение в размере 10,5 миллиона рублей. Еще четыре участника получили по одному миллиону рублей.