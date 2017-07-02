В правительстве Подмосковья обсудили проблемы обманутых дольщиков

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В правительстве Московской области обсудили проблемы обманутых дольщиков. На совещании затронули текущее состояние жилищных объектов, а также варианты решения проблемы дольщиков, сообщил телеканал "360".

Министр строительного комплекса региона Сергей Пахомов сообщил, что по законодательству на решение проблемы обманутых дольщиков нельзя расходовать бюджетные средства. Для этих целей правительство Московской области уже привлекло порядка 50 миллиардов рублей внебюджетных инвестиционных средств.

ЖК "Раменский" — один из самых крупных долгостроев в области. Власти Подмосковья нашли механизм решения проблемы. На совещании также обсудили строительство жилых комплексов "Гагаринский" в Жуковском, "Березовая роща" в Раменском, "Высокие жаворонки" в Больших Вяземах, "Нахабино Центральное", а также дома в Лобне.

Встречи с обманутыми дольщиками будут проходить регулярно по поручению губернатора Андрея Воробьева. Контроль за каждым этапом дальнейших действий ведет областной Минстрой.