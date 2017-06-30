Количество обманутых дольщиков сократилось в Подмосковье до четырех тысяч

МОСКВА, 30 июн — РИА Недвижимость. Число обманутых дольщиков в Московской области значительно сократилось и в настоящий момент составляет около 4 тысяч человек, сообщил Андрей Воробьев в эфире телеканала "360 Подмосковье".

"Мы сейчас выглядим гораздо лучше с точки зрения обманутых дольщиков, у нас их было 18,5 тысячи, сейчас – порядка 4 тысяч. Я сам лично контролирую эти процессы, мы сделаем все, чтобы каждый получил свою квартиру и достраиваем дома за недобросовестными застройщиками дома. Это тяжелейшая кропотливая работа, и я хочу еще раз сказать, что все проблемные проекты, которые сегодня существуют, будут достроены. Ни одного человека не оставим в беде", – сказал Воробьев.

Он уточнил, что на ликвидацию проблем 14 тысяч обманутых дольщиков было затрачено порядка 50 миллиардов рублей. Воробьев отметил, что это беспрецедентная сумма для регионального бюджета, но власти и дальше будут находить возможности для решения этой проблемы. К примеру, создадут преференции для компаний-застройщиков, которые берутся за проблемные проекты, или будут брать на себя строительство соцобъектов: поликлиник, детских садов и школ.

Ранее губернатор дал поручение заместителю председателя регионального правительства Максиму Фомину активно встречаться с обманутыми дольщиками, чтобы они четко представляли, когда и кем будет предоставлена квартира.

По прогнозам, к концу 2017 года количество обманутых дольщиков в Подмосковье может снизиться до 3 тысяч.