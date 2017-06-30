Компания из Японии расширит свое производство в Подмосковье

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Японская компания, которая дольше остальных находится в России, займется расширением своего производства посредством реализации новых высокотехнологичных проектов, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу АО "Корпорация развития Московской области".

Прошла встреча генерального директора Корпорации развития Московской области Тимура Андреева и главы ООО "Токио Боэки Рус" Тагикавы Кейджи. Японская компания ведет дела со многими российскими компаниями, обслуживающими сферы образования и науки, а также машиностроения добычи сырья, металлургии и другие.

"Мы обсудили возможность локализации предприятий по производству медицинского оборудования, реализацию совместного проекта по строительству агрозавода замкнутого цикла, проекта по локализации производства радиоэлектроники, реализацию пилотного проекта по строительству умных парковок", — рассказал Андреев.

ООО "Токио Боэки Рус" — это первая компания из-за границы, которая получила официальную аккредитацию в СССР. Ее представительство было открыто в Москве в 1959 году.

"Токио Боэки" имеет компетенции в разнообразных направлениях производства, у нее множество профилей. Все проекты компании инновационные и высокотехнологичные. Московский регион заинтересован в реализации высокотехнологичных проектов, поэтому правительство региона готово оказывать поддержку при разработке инвестиционных планов японской корпорации.