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Новости Подмосковья

Эксперты считают закрытие свалки в Балашихе своевременным решением

16:1823.06.2017
(обновлено: 16:21 23.06.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПолигон отходов Кучино. Архивное фотоПолигон отходов Кучино. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Эксперты считают закрытие свалки в Балашихе своевременным решением, но рекультивация полигона потребует значительных технологических и финансовых вложений.

Полигон Кучино в Балашихе. Архивное фото
© Фото : группа вКонтакте Полигон Кучино/Екатерина Широкова
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В четверг на заседании правительства президент России Владимир Путин поручил главе Минприроды Сергею Донскому и губернатору Московской области Андрею Воробьёву закрыть мусорный полигон "Кучино" в течение месяца. Подмосковные власти рассчитывали закрыть полигон к 2019 году. Ранее жители Балашихи пожаловались на состояние свалки президенту во время ежегодной "прямой линии".

По мнению экспертов, реакция властей Московской области была достаточно оперативна. В пятницу подмосковные власти отозвали лицензию у ЗАО "Заготовитель", являющегося владельцем свалки.

"Двадцать третьего июня остановлена эксплуатация полигона твердых коммунальных отходов "Кучино" в городском округе Балашиха. Распоряжение о незамедлительном его закрытии было дано губернатором Московской области Андреем Воробьевым во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится на сайте правительства Московской области.

Решение властей своевременно

Политолог, президент Фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает закрытие свалки своевременным решением подмосковных властей.

Мусорный полигон Кучино в Балашихе
© РИА Новости / Илья Питалев
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"С одной стороны, эта реакция последовала достаточно оперативно, судя по решению о закрытии свалки. С другой стороны, понятно, что эта не та тема, которая может иметь быстрое, одномоментное решение и без федеральной поддержки и организации логистики и системы переработки", — сказал РИА Новости Виноградов.

Он добавил, что утилизация твёрдых бытовых отходов — это процесс, требующий финансовых и технологических вложений, а так же учёта общественного мнения и логистики.

Закрытие свалки — это экологически сложный процесс, поскольку место разложения твёрдых бытовых отходов требует постоянного ухода, сообщил РИА Новости сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников.

"Санация свалки должна представлять собой не просто переработку скопившихся там за почти 65 лет отходов, но и глубокую санацию почвы. Раньше свалки строили без тех требований, которые есть сегодня: без бетонных оснований, водостоков. На старых свалках мусор постоянно соприкасается не только с воздухом, но водой и почвой", — прокомментировал эксперт.

Последний день работы свалки в Балашихе
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Как сообщил РИА Новости политолог Константин Калачев, современные технологии по утилизации мусора конечно есть, но во многом все упирается в вопрос финансирования.

"Существует программа строительства мусороперерабатывающих заводов — совместный проект администрации Московской области и "Ростеха", причем заводы по японской технологии, и вся проблема в том, насколько быстро это можно сделать и сколько это будет стоить, потому что все-таки бюджет Московской области — это не бюджет Москвы. Москва может позволить себе буквально все, а возможности бюджета Московской области ограничены", — считает политолог.

Из мусорного полигона в горнолыжный курорт

В пятницу утром министр экологии Московской области Александр Коган заявил журналистам, что не исключает возможности, что полигон "Кучино" после рекультивации будет использоваться для рекреации и может стать горнолыжным спуском.

"Полигон можно использовать для горных спусков, экстрим-парком. Можно построить различные сооружения, где люди могут заниматься различными видами спорта", — сказал министр.

Полигон Кучино. Архивное фото
© Фото : группа вКонтакте Полигон Кучино/Сергей Королёв
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По его словам, заявка уже направлена в Минприроды России. Стоимость рекультивации полигона составит 4 миллиарда рублей.

Кроме того, Коган сообщил, что твердые бытовые отходы, которые ранее направлялись на полигон ТБО "Кучино", будут перераспределены в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы Московской области.

"У нас есть несколько полигонов, которые готовы принять и распределить потоки мусора. Это Торбеево, Тимохово, Храброво и Алексинский карьер", — сказал он.

Сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников также считает, что при соблюдении правил работы с мусором, на месте свалки можно сделать и горнолыжный курорт.

"Японцы, например, на своём мусоре полностью построили Токийский аэродром. Взяли бытовые отходы, которые не опасны, засыпали море и расширили территорию города, и сделали современный аэропорт. При соблюдении правил работы с мусором, можно сделать и горнолыжный курорт. Я за то, чтобы мусор, который окружает Москву, в течение какого-то времени полностью утилизировали, а граждане, которые жили вокруг свалок, получили зелёные зоны", — сказал эксперт РИА Новости.

Кучинский полигон ТБО принимал до 90% всех коммунальных отходов Москвы. Ежедневно на него свозилось порядка 800 грузовиков мусора.

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