МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Эксперты считают закрытие свалки в Балашихе своевременным решением, но рекультивация полигона потребует значительных технологических и финансовых вложений.

В четверг на заседании правительства президент России Владимир Путин поручил главе Минприроды Сергею Донскому и губернатору Московской области Андрею Воробьёву закрыть мусорный полигон "Кучино" в течение месяца. Подмосковные власти рассчитывали закрыть полигон к 2019 году. Ранее жители Балашихи пожаловались на состояние свалки президенту во время ежегодной "прямой линии".

По мнению экспертов, реакция властей Московской области была достаточно оперативна. В пятницу подмосковные власти отозвали лицензию у ЗАО "Заготовитель", являющегося владельцем свалки.

"Двадцать третьего июня остановлена эксплуатация полигона твердых коммунальных отходов "Кучино" в городском округе Балашиха. Распоряжение о незамедлительном его закрытии было дано губернатором Московской области Андреем Воробьевым во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится на сайте правительства Московской области.

Решение властей своевременно

Политолог, президент Фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает закрытие свалки своевременным решением подмосковных властей.

"С одной стороны, эта реакция последовала достаточно оперативно, судя по решению о закрытии свалки. С другой стороны, понятно, что эта не та тема, которая может иметь быстрое, одномоментное решение и без федеральной поддержки и организации логистики и системы переработки", — сказал РИА Новости Виноградов.

Он добавил, что утилизация твёрдых бытовых отходов — это процесс, требующий финансовых и технологических вложений, а так же учёта общественного мнения и логистики.

Закрытие свалки — это экологически сложный процесс, поскольку место разложения твёрдых бытовых отходов требует постоянного ухода, сообщил РИА Новости сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников.

"Санация свалки должна представлять собой не просто переработку скопившихся там за почти 65 лет отходов, но и глубокую санацию почвы. Раньше свалки строили без тех требований, которые есть сегодня: без бетонных оснований, водостоков. На старых свалках мусор постоянно соприкасается не только с воздухом, но водой и почвой", — прокомментировал эксперт.

Как сообщил РИА Новости политолог Константин Калачев, современные технологии по утилизации мусора конечно есть, но во многом все упирается в вопрос финансирования.

"Существует программа строительства мусороперерабатывающих заводов — совместный проект администрации Московской области и "Ростеха", причем заводы по японской технологии, и вся проблема в том, насколько быстро это можно сделать и сколько это будет стоить, потому что все-таки бюджет Московской области — это не бюджет Москвы. Москва может позволить себе буквально все, а возможности бюджета Московской области ограничены", — считает политолог.

Из мусорного полигона в горнолыжный курорт

В пятницу утром министр экологии Московской области Александр Коган заявил журналистам, что не исключает возможности, что полигон "Кучино" после рекультивации будет использоваться для рекреации и может стать горнолыжным спуском.

"Полигон можно использовать для горных спусков, экстрим-парком. Можно построить различные сооружения, где люди могут заниматься различными видами спорта", — сказал министр.

По его словам, заявка уже направлена в Минприроды России. Стоимость рекультивации полигона составит 4 миллиарда рублей.

Кроме того, Коган сообщил, что твердые бытовые отходы, которые ранее направлялись на полигон ТБО "Кучино", будут перераспределены в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы Московской области.

"У нас есть несколько полигонов, которые готовы принять и распределить потоки мусора. Это Торбеево, Тимохово, Храброво и Алексинский карьер", — сказал он.

Сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников также считает, что при соблюдении правил работы с мусором, на месте свалки можно сделать и горнолыжный курорт.

"Японцы, например, на своём мусоре полностью построили Токийский аэродром. Взяли бытовые отходы, которые не опасны, засыпали море и расширили территорию города, и сделали современный аэропорт. При соблюдении правил работы с мусором, можно сделать и горнолыжный курорт. Я за то, чтобы мусор, который окружает Москву, в течение какого-то времени полностью утилизировали, а граждане, которые жили вокруг свалок, получили зелёные зоны", — сказал эксперт РИА Новости.

Кучинский полигон ТБО принимал до 90% всех коммунальных отходов Москвы. Ежедневно на него свозилось порядка 800 грузовиков мусора.