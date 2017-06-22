В Минэкологии рассказали о закрытии полигона в Балашихе

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. О закрытии полигона твердых бытовых отходов "Кучино" рассказал телеканал "360" со ссылкой на министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана.

Министр сообщил, что на сегодняшний день разрабатываются способы перераспределения потоков отходов, поступающих на полигон. Кроме того, происходит разработка перечня мер для обеспечения экологической безопасности, пока не стартовала рекультивация полигона.

Александр Коган отметил, что рекультивация района начнется в следующем году, а разработка проекта — в самое ближайшее время. Министр сказал, что сейчас важно определить, кто будет обслуживать закрытый полигон до момента рекультивации, для того, чтобы не допустить резкого ухудшения экологической ситуации на прилегающей к полигону территории.

Решение об оперативном закрытии полигона принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев по инициативе Владимира Путина.