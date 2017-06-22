В Подмосковье на поддержку техникумов и колледжей тратят €110 млн в год

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На поддержку технических образовательных учреждений, которые занимаются подготовкой специальных профессиональных кадров, в Подмосковье ежегодно тратится порядка 110 миллионов евро, сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампредседателя правительства Московской области, министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.

На конференции в баварском городе Нюрнберге в рамках роуд-шоу Московской области, Буцаев заявил, что в Подмосковье находится большое количество специальных технических образовательных учреждений, в которых готовят специальные профессиональные кадры.

"Мы на поддержку этих учреждений тратим из бюджета Московской области около 100-110 миллионов евро каждый год", — рассказал Буцаев.

19 июня стартовало роуд-шоу Московской области в Германии, в рамках которого презентуется инвестиционный потенциал региона. Конференции состоялись в Гамбурге, Берлине и Нюрнберге.