Праздника Ураза–байрам пройдет на 37 площадках в Подмосковье

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Власти Подмосковья согласовали 37 мест для проведения мусульманского праздника Ураза–байрам в области.

20 июня в ходе совещания во главе с зампредседателя правительства Подмосковья Эльмиры Хаймурзиной, был согласован список мест проведения мусульманского праздника Ураза-байрам в Московской области 25 июня 2017 года. Всего было согласовано 37 площадок на всей территории региона. Об этом сообщил телеканал "360".

Праздничные богослужения пройдут в мечетях:

1. г. Ногинск, ул. Южная, д. 35

2. г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, д. 123 (мечеть)

3. г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 28 (мечеть)

4. г. Солнечногорск, ул. Екатерининская, д. 7 (мечеть)

5. г. Звенигород, В. Посад, ул. Новая, д. 29 (мечеть)

6. г. Щелково, ул. Советская, д. 10 (мечеть)

7. Раменский район, г. п. Родники (территория городского кладбища, мечеть на мусульманском участке)

В молельных домах:

8. г. Старая Купавна, ул. 2-ая Разина, д. 62 (молельный дом)

9. г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 35 (молельный дом)

10. г. Сергиев Посад, ул. Долгокукуевская, д. 52а (молельный дом)

11. г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, д. 24/8 (молельный дом)

12. Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 2 (молельный дом)

13. Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Песочный тупик, д. 9а (молельный дом)

14. г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. 2-я Клубная, д. 1 (территория исламского культурного центра)

А также на специально организованных площадках:

15. г. Балашиха, ул. Парковая, д. 2 (Ледовый дворец им. Е.Ю. Ляпкина)

16. г. Балашиха, мкрн. Железнодорожный, ул. Новослободская, д. 15 (ДК "Рассвет")

17. г. Коломна, Окский проспект, д. 17 (ДК "Коломна")

18. г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 12 (площадь у районного Дворца молодежи)

19. г. Подольск, ул. Гайдара, д. 11а (ДЮСШОР "Лидер")

20. г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 7 (спортзал ДК им. Васильева)

21. г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8 (Дворец спорта "Пушкино")

22. г. о. Люберцы, пос. Малаховка, Театральный проезд, д. 1 (парк культуры и отдыха)

23. г. Воскресенск, ул. Чапаева, д. 1 (ДК "Цементник")

24. г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 1Б, стр. 2

25. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 (Волейбольный центр)

26. г. Химки, мкрн. Планерная, владение 1 (ООО "Олимпийский учебно-спортивный центр "Планерная")

27. г. Электрогорск, ул. Некрасова, д. 34

28. г. Лобня, ул. Киово, д. 100 (АОЗТ "Краснополянское")

29. Клинский р-н, дер. Тетерино (клуб загородного отдыха "Клинское заозерье")

30. г. Королев, ул. Терешковой, д. 1 (ДК имени Калинина)

31. г. Волоколамск, Северное шоссе, д. 21

32. г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 25а (спорткомплекс "Красногорск")

33. г. Серпухов, ул. Театральная, д. 23

34. Истра г. о., с. Кучи, д. 39г

35. г. Кашира, ул. Ленина, д. 2 (ГАУК "Городской парк")

36. г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 2 (ДК "Руза")

37. г. Чехов, микрорайон Венюково, ул. Гагарина, 19б (стадион "Труд")



Ураза-байрам или праздник Разговения — второй по значению великий праздник у мусульман, который проводится в честь окончания месяца Рамадан. В это время мусульмане соблюдают пост, во время которого днем идет воздержание от еды, питья и развлечений, и лишь после захода солнца можно принимать пищу.

Традиция празднования Ураза-байрам ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. В этот день для духовного очищения верующим предписывается просить друг у друга прощения, читать Коран и раздавать обязательную милостыню.