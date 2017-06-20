В Подмосковье началось строительство завода Mercedes-Benz

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Подмосковье заложили первый камень в основание завода по производству автомобилей Mercedes-Benz.

20 июня в индустриальном парке "Есипово" Солнечногорского района Подмосковья прошла церемония закладки первого камня в основание завода по производству автомобилей Mercedes-Benz, сообщил телеканал "360".

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также член правления подразделения Mercedes-Benz Cars Маркус Шефер и посол Федеративной Республики Германия в России Рюдигер фон Фриа.

Строительство нового завода начнется с лакокрасочного цеха — это наиболее сложный объект с самым дорогостоящим оборудованием. Предприятие будет выпускать четыре модели легковых автомобилей, внедорожники и автомобили премиум-класса. Общая площадь завода составит около 95 тысяч квадратных метров.

Инвестиции в производственную площадку составили более 250 миллионов евро. Благодаря строительству завода в Подмосковье будет создано около тысячи рабочих мест, первые сотрудники уже приняты на работу. Планируемый запуск предприятия — конец 2018 года, а уже в начале 2019 года с конвейера сойдут первые автомобили.