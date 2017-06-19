Фехтовальщики из Подмосковья завоевали пять медалей на чемпионате Европы

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Спортсмены из Подмосковья в составе сборной России выиграли пять медалей на чемпионате Европы по фехтованию.

Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на чемпионате Европы по фехтованию, который состоялся в Тбилиси, сообщили телеканалу "360" в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотые медали в командных соревнованиях завоевали шпажисты Владислав Поздняков и Сергей Ходос. Серебро в составе сборной у саблистки Яны Егорян и рапириста Дмитрия Жеребченко. В личном зачете бронзовую награду выиграл Сергей Ходос.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил спортсменов и отметил, что "полный набор медалей на чемпионате Европы" — это отличный результат.

"Уверен, что в июле, на чемпионате мира в Лейпциге, ребята выступят как минимум не хуже", — добавил Роман Терюшков.