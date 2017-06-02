Подмосковье вошло в топ рейтинга АСИ по инвестиционной привлекательности

МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Московская область поднялась на девятую позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом в ходе доклада на Петербургском международном экономическом форуме рассказала глава АСИ Светлана Чупшева, сообщил телеканал "360".

В сравнении с показателями прошлого года, Московская область поднялась сразу на 12 пунктов. По словам Светланы Чупшевой, власти региона смогли резко увеличить эффективность ведения бизнеса и это отмечают представители делового сообщества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что добиться таких результатов удалось благодаря внедрению электронной документации и более эффективному взаимодействию власти и бизнеса.

"Задача общая — менять систему управления и делать ее более открытой, чтобы бизнес чувствовал себя уверенным и защищенным", — считает губернатор.